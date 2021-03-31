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إصابة شاب حال عبوره شريط السكة الحديد بالبدرشين

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أصيب شاب إثر اصطدام قطار به، حال عبوره شريط السكة الحديد، بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى مأمور مركز شرطة البدرشين بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث على شريط السكة الحديد بنطاق المركز ووجود مصاب.



تحريات أجهزة الأمن بالجيزة والمعاينة وسماع أقوال شهود العيان توصلت إلى أنه حال عبور شاب مستقلا دراجة نارية، شريط السكة الحديد، تصادف قدوم أحد القطارات، ما أسفر عن إصابته.



وجرى نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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