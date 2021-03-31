6 معلومات مهمة عن منصة "دور لبكره " للحد من استهلاك البلاستيك (انفوجراف)



أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مبادرة "دور لبكرة" مع احدي الشركات للحد من استهلاك البلاستيك وتحمل المسئولية الممتدة للمنتج بإعادة التدوير للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.





وشارك في المؤتمر الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والأستاذ السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة عبر تطبيق زووم، ومحمد شلباية رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر، والسيد يوجين ويليمسن الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، والدكتورة ليلى اسكندر، مؤسس شركة CID للاستشارات ووزيرة التطوير الحضري والعشوائيات السابقة، والفنانة تارا عماد، سفيرة منصة "دور لبكرة"، فضلًا عن حضور لفيف من كبار مسئولي وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة السياحة والأثار، وعدد من الشخصيات العامة.



وترصد " الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن مبادرة "دور لبكرة":



١- تهدف المنصة الي الحد من استهلاك البلاستيك وتحمل المسئولية الممتدة للمنتج بإعادة التدوير للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.



٢- يتزامن إطلاق المنصة مع إعلان اليوم المصري الأول لإعادة التدوير والذي شهد توقيع عدد من كبرى الشركات الخاصة.





٤- مبادرة "دورة لبكرة" هي خطوة نحو مزيد من العمل والتضامن من اجل البيئة.



٥- وتركز منصة "دور لبكرة" على رفع وعي المواطن المصري عن أهمية إعادة التدوير ومخاطر المخلفات البلاستيكية.



٦- كما تركز علي مجموعة من المشاريع التي يتم تنفيذها على أرض الواقع.

