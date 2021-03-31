مريض نفسي يقتل والدته بواسطة 17 طعنة في الخصوص

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، جريمة قتل بشعة، حيث مزق مريض نفسي جسد والدته مسددا لها 17 طعنة أودت بحياتها، إثر إصابته بحالة هياج شديد، أدت لمهاجمته والدته 51 عاما، والتخلص منها.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، وأمر بالتحفظ على الجثة وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان الإصابات، وسبب الوفاة، وحجز المتهم على ذمة التحقيقات وعرضه على الطب الشرعي لبيان سلامة قواه العقلية، وطلب تحريات المباحث.



تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا بوقوع جريمة قتل بمنطقة ميت النار بمدينة الخصوص، بمحافظة القليوبية، بعد أن طعن مريض نفسي 25 عاما، والدته حتى الموت بسلاح ابيض "سكين"، وسدد لها 17 طعنة بأنحاء جسدها.



تشكل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، وشارك فيه المقدم إسلام مسعد رئيس مباحث قسم الخصوص، وتبين وجود بلاغ من الأهالي بقتل شاب لوالدته.



وبالانتقال والفحص تبين للعميد خالد محمدي رئيس مباحث المديرية، والعميد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي، قيام "إسلام ح.ا" 25 سنة، بطعن والدته "وفاء.ا.ع" 51 عاما، عاملة نظافة بمستشفى قصر العيني، وسدد لها حوالي 17 طعنة بجميع أنحاء جسدها، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم مريض نفسي، ويعالج من المرض النفسي لدى الأطباء، وكان نزيل لإحدى المصحات النفسية لفترة.



ألقي القبض على المتهم وتحويل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة.