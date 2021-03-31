Advertisements

مريض نفسي يقتل والدته بواسطة 17 طعنة في الخصوص

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، جريمة قتل بشعة، حيث مزق مريض نفسي جسد والدته مسددا لها 17 طعنة أودت بحياتها، إثر إصابته بحالة هياج شديد، أدت لمهاجمته والدته 51 عاما، والتخلص منها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، وأمر بالتحفظ على الجثة وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان الإصابات، وسبب الوفاة، وحجز المتهم على ذمة التحقيقات وعرضه على الطب الشرعي لبيان سلامة قواه العقلية، وطلب تحريات المباحث.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا بوقوع جريمة قتل بمنطقة ميت النار بمدينة الخصوص، بمحافظة القليوبية، بعد أن طعن مريض نفسي 25 عاما، والدته حتى الموت بسلاح ابيض "سكين"، وسدد لها 17 طعنة بأنحاء جسدها.

تشكل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، وشارك فيه المقدم إسلام مسعد رئيس مباحث قسم الخصوص، وتبين وجود بلاغ من الأهالي بقتل شاب لوالدته.

وبالانتقال والفحص تبين للعميد خالد محمدي رئيس مباحث المديرية، والعميد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي، قيام "إسلام ح.ا" 25 سنة، بطعن والدته "وفاء.ا.ع" 51 عاما، عاملة نظافة بمستشفى قصر العيني، وسدد لها حوالي 17 طعنة بجميع أنحاء جسدها، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم مريض نفسي، ويعالج من المرض النفسي لدى الأطباء، وكان نزيل لإحدى المصحات النفسية لفترة.

ألقي القبض على المتهم وتحويل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة لموسمياني

منذ 41 دقيقة

رسميًا.. الأهلي يعلن انتهاء أزمة كهربا

منذ 41 دقيقة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ يوم

توصيات مهمة من وزيرة الصحة بشأن شهر رمضان.. تعرف عليها (إنفوجراف)

منذ حوالي 6 ساعات

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل قرارات الحكومة الاحترازية خلال شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. برشلونة يستهدف ضم هداف البريميرليج

منذ 41 دقيقة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 21 ساعة

وزير الفقراء.. كمال الجنزوري يودع العالم

منذ أقل من ساعة

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من وزارة الهجرة بشأن العالقين بالسعودية

منذ أقل من ساعتين

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 15 ساعة

ساسي يرد على أنباء رفضه تجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

حبس "نجار" مزق جسد عامل بسكين وألقى بجثته بمقابر الخانكة

عاجل.. مصرع ربة منزل علي يد 'سلفها' في الخصوص (تفاصيل)

حبس عاطل 4 أيام حاول قتل عامل ووالدته بسكين في القليوبية

"نغم".. حكاية طفلة قتلها سائقا بمساعدة أمها.. والسبب "بكائها"

لخروج ابنتهما دون إذنه.. سائق يمزق جسد زوجته بـ"السكين" في الخصوص

في عيد الأضحى.. 3 جرائم قتل مرعبة (وقائع مثيرة)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:08 ص

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

11:53 م

عاجل.. وفاة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق

11:20 ص

بيان عاجل من وزارة الهجرة بشأن العالقين بالسعودية

10:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان