ضبط عناصر إجرامية لإتجارهم في كميات كبيرة من المخدرات بكرداسة

تمكن قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء سليم، من رصد نشاط مجموعة من العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة المشهور عنهم الإتجار فـى المواد المخدرة والأسلحة النارية وإدارة عدد 2 مبيع لمخدر الهيروين مُتخذين من الأراضى الزراعية المتاخمة لمحورى 26 يوليو والضبعة بدائرة المركز وكذا الأراضى الزراعية المتاخمة لدائرة مركز شرطة أوسيم أوكارًا لممارسة نشاطهم الإجرامى مُستغلين الطبيعة الجغرافية للمكان لكشف القوات حال مداهمتهم والهروب متسترين فـى تلك الأراضى.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف تلك العناصر بعدة حملات برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإداره العامة لمباحث الجيزة، حيت تم تمشيط تلك المناطق وغلق جميع الطرق والمنافذ التى يسلكها العناصر الإجرامية كما تم إزالة الأماكن التى يتخذونها لرصد القوات مما أدى إلى توقف ذلك النشاط الآثم فضلًا عن وضع خدمات نظامية وسرية بالطرق المؤدية إلى المبيعين.. وأسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط عدد 26 قضية بعدد 29 متهم"لعدد منهم معلومات جنائية" وآخرين مطلوب التنفيذ عليهم فى أحكام جنايات "سلاح، مخدرات".. وبحوزتهم (10 بنادق_آلية، 4 بنادق خرطوش، 6 فرد محلى، 721 طلقة مختلفة الأعيرة -5٫54 كيلو جرام هيروين-25٫180 كيلو جرام حشيش – كمية من مخدر الشابو – عدد من الأقراص #المخدرة ).



هذا وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والعمل على مكافحة البؤر الإجرامية والقضاء عليها.



