Advertisements

وزير النفط الكويتي: ندعم جهود "أوبك" للالتزام بتخفيض الإنتاج

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
Advertisements
قال وزير النفط ووزير التعليم العالي في الكويت، محمد الفارس، إن بلاده تدعم كل الجهود التي تتخذها منظمة (أوبك) والمنتجون المستقلون من خارجها من خلال التزامها الكامل بتخفيض مستويات الإنتاج بالشكل المطلوب والمتفق عليه والذي ساهم بشكل كبير في تحسن ميزان العرض والطلب خلال الفترة الماضية.

وقال الفارس في بيان صحفي صادر عن وزارة النفط، إن دولة الكويت حريصة على نجاح كل جهود المنظمة الهادفة إلى تحقيق توازن السوق والعودة بمستويات المخزون النفطي إلى المستويات الطبيعية.

وأضاف أن قرارات (أوبك +) تتسم بالنهج اليقظ لمواكبة الأحداث المتغيرة لاحتياجات السوق والتي تقررها المنظمة شهريا خلال الاجتماع الدوري.

وأشاد بالتعاون بين جميع دول المنظمة والشركاء من خارجها في إطار جهودهم المستمرة في العمل والتعاون المشترك لدعم استقرار سوق النفط وتعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي من خلال الحفاظ على تدفقات ثابتة للطاقة عالميا.

وأثنى على القرار التوافقي الذي تم اتخاذه خلال الاجتماع السابق الذي يقضى بتمديد التخفيضات الحالية بالإنتاج مدة شهر إضافي خلال شهر أبريل 2021 مشيداً كذلك بمبادرة المملكة العربية السعودية الشقيقة باستمرار خفض إنتاجها بشكل طوعي خلال شهر أبريل الذي سيدعم الاستقرار في الأسواق النفطية وعلى الجهود والمشاورات التي قادتها السعودية بشكل مكثف مع روسيا ومع بقية الدول المشاركة في اتفاق (أوبك+).

وأبدى الوزير الفارس "تفاؤلاً حذراً" بخصوص بوادر تحسن مؤشرات الأسواق النفطية خصوصا مع انتشار توزيع لقاحات فيروس كورونا والتعافي التدريجي في نشاط الصناعة وعودة الحياة إلى طبيعتها.

ويترأس الفارس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الـ28 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) المقرر اليوم الأربعاء، والاجتماع الوزاري الـ15 لمنظمة الدول المصدرة للنفط والدول المنتجة من خارجها (أوبك +) المقرر عقده غداً الخميس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويضم وفد دولة الكويت إلى الاجتماعين علاوة على الوزير الفارس كلاً من محافظ دولة الكويت لدى (أوبك) هيثم الغيص، والممثل الوطني للكويت لدى (أوبك) محمد الشطي.



أخبار تهمك

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

توصيات مهمة من وزيرة الصحة بشأن شهر رمضان.. تعرف عليها (إنفوجراف)

منذ حوالي 6 ساعات

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 5 ساعات

ساسي يرد على أنباء رفضه تجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. وفاة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق

منذ ساعة و 24 دقيقة

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل قرارات الحكومة الاحترازية خلال شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ يوم

عاجل.. برشلونة يستهدف ضم هداف البريميرليج

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل من وزارة الهجرة بشأن العالقين بالسعودية

منذ أقل من ساعتين

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 21 ساعة

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 14 ساعة

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة لموسمياني

منذ ساعة الا ربع

رسميًا.. الأهلي يعلن انتهاء أزمة كهربا

منذ ساعة الا ربع

وزير الفقراء.. كمال الجنزوري يودع العالم

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:08 ص

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

11:53 م

عاجل.. وفاة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق

11:20 ص

بيان عاجل من وزارة الهجرة بشأن العالقين بالسعودية

10:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان