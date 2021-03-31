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وزير الخارجية الإيطالي يعلن طرد موظفَين في السفارة الروسية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:34 م
الخارجية الإيطالية
الخارجية الإيطالية
وكالات
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أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، طرد موظفَين في السفارة الروسية على خلفية قضية التجسس، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد استدعت السلطات الإيطالية، منذ قليل، السفير الروسي في روما بعد اعتقال ضابط روسي بشبهة التجسس.

 

وقالت شرطة كارابينييري الإيطالية، إنها ألقت القبض على مسؤول بالجيش الروسي وقبطان في البحرية الإيطالية للاشتباه في قيامهما بالتجسس.

 

وقالت الشرطة في بيان "تدخلت كارابينييري خلال اجتماع سري بين الاثنين، وتم القبض عليهما مباشرة بعد نقل الضابط الإيطالي لوثيقة مقابل مبلغ من المال". ولم يصدر أي بيان من الجانب الروسي حول اعتقال المسئول الروسي.

 

وهذه ليست المرة الاولي لتورط روسيا في قضايا تجسس. ففي عام 2018، اتهمت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، روسيا بمحاولة اعتراض الاتصالات العسكرية من قمر صناعي فرنسي إيطالي، ووصفتها بأنها "عملية تجسس". وقالت إن القمر الصناعي اقترب إلى درجة انهم اعتقدوا بـ"أنه كان يحاول اعتراض اتصالاتنا".

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وزير الخارجية الإيطالي قضية التجسس طرد موظفين التجسس

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