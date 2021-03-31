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جامعة الإسكندرية: 3 ألاف طالب تقدموا باعتذار عن امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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صرح الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، بأن عدد من تقدموا باعتذار عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 3ألاف و572 طالب، وعدد حالات اشتباه بكورونا 109 حالة.

كما تم رصد عدد حالات غش 460 حالة، وأن أن الدراسة في الفصل الدراسي الثاني قد بدأت بنظام ال Blended learning وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك خلال عقد مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وقدم المجلس خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا حادث قطارى سوهاج، مؤكدًا أن جامعة الأسكندرية قيادة وأعضاء هيئة تدريس وجهاز إداري وطلاب يتقدمون بخالص التعازى لأسر الضحايا متمنين من الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

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