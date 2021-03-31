مركز التنبؤ يكشف سقوط أمطار خفيفة غدا على هذه المناطق

أشارت نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة غدًا على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية.



ويسود اليوم طقس بارد نهارًا على مدن الساحل الشمالي، لطيف إلى مائل للبرودة على المناطق الداخلية من الشمال حتى شمال الصعيد، معتدل على وسط وجنوب الصعيد نهارًا، وبارد إلى شديد البرودة ليلًا.



وتتشكل السحب على المناطق الشمالية، يصاحبها هطول الأمطار على مناطق شمال غرب الجمهورية يصحبها الرعد أحيانًا قد تمتد بشكل متفرق لأجزاء محدودة من المناطق الداخلية بشمال البلاد، والأجواء مشمسة إجمالًا، فيما عدا ذلك يتخللها ظهور بعض السحب المرتفعة والمتوسطة على جنوب شرق الجمهورية.



وعن حركة الرياح فهى نشطة على البحر الأحمر والخليجيين، معتدلة إلى نشطة بباقي الأنحاء،

أما عن حالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة.



كما تتشكل الشبورة في الصباح الباكر على مناطق محدودة من شمال البلاد.