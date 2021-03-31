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دعوى تطالب سارة التونسى بتعويض 10 ملايين جنيه لـ 13 إبريل

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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دعوى تطالب سارة التونسى بتعويض 10 ملايين جنيه لـ 13 إبريل


قررت المحكمة الاقتصادية تاجيل الدعوي المقامه من المستشار هيثم عباس، دعوى تعويض التي حملت رقم ٢٨٥ لسنة ١٣ استئناف اقتصادى أمام المحكمة الاقتصادية، بصفته وكيلا عن شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسي، يطالبها بتعويض عشرة ملايين جنيه، للإخلال التعاقدى وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية) لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصرى ونقابة المهن التمثيلية لجلسة 13 إبريل المقبل للاستعلام من مكتب العمل عن وجود تصريح للفنانة سارة التونسى للعمل فى حرب أهلية وكذا التصريح من نقابة المهن التمثيلية عن وجود ترخيص بالعمل فى المسلسل



وصرح المستشار هيثم عباس أنه أقام الدعوى بسبب ما لحق شركة العدل جروب من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأى قيمة مهما بلغت، لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التى عملت في المجال الفنى لعقود، وجارى إعداد بيان صحفى من الشركة لشرح ملابسات الأمر للرغبة في توصيل حقيقة الأمر للكل وحرصها على عدم الرد حتى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على حقوقها المادية والمعنوية.
دعوى تطالب سارة التونسى بتعويض 10 ملايين جنيه لـ 13 إبريل
دعوى تطالب سارة التونسى بتعويض 10 ملايين جنيه لـ 13 إبريل

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