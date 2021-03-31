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ضبط تشكيل عصابي خطير من القليوبية اختبأ في الجيزة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:09 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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داهمت الأجهزة الأمنية في القليوبية، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، وكر لتشكيل عصابي خطير في منطقة الطالبية بالجيزة، فارين من الملاحقات الأمنية في القليوبية، وتمركزوا في الجيزة، لترويج المخدرات.

جرى ضبط المتهمين، وعددهم 9 عاطين، وبحوزتهم 10 كيلو مخدرات، وسلاح أبيض، ومشغولات ذهبية، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، تفيد اختباء عدد من العناصر الإجرامية، الفارين من الملاحقات الأمنية في منطقة بدائرة قسم الطالبية بدائرة الجيزة.

جرى التنسيق مع مباحث الجيزة، ومصلحة الأمن العام، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وتوصلت التحريات أن حملات أمنية مكبرة بمديرية أمن القليوبية، داهمت وكر المتهمين في القليوبية، وألقت القبض على مجموعة منهم، بينما تمكن 9 متهمين أخرين من الفرار، والتمركز في منطقة الطالبية، وقاموا بإنشاء دولاب مخدرات لترويج الحشيش الهيروين والأستروكس.

وعقب تقنين الاجراءات جرى استهداف المتهمين، وجرى ضبط 9 عاطلين أثناء تواجدهم بإحدى الوحدات السكنية بالجيزة، وبحوزتهم 2 كيلو هيروين، و3 كيلو أستروكس، وكمية من مخدر البانجو، وكمية من الحشيش، وعدد كبير من الأقراص المخدرة لعقار التامول، وعملات محلية وأجنبية، و13 هاتف محمول، و2 سلاح أبيض، وميزان حساس، و14 قطعة مشغولات ذهبية.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبالغ المالية والمشغولات الذهبية من متحصلات تجارتهم، واستخدامهم للميزان لتهيئة وإعداد المواد المخدرة للبيع، والهواتف المحمولة لترويج تجارتهم على عملائهم، وأحيلوا جميع المتهمين للنيابة فامرت بحبسهم.

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