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توفير فرص عمل في شركة الرمال السوداء بالبرلس بكفر الشيخ (مستندات)

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أعلنت محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع شركة الرمال السوداء " تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية عن توفير ما يقرب من "200" فرصة عمل وظائف وتخصصات مختلفة وفقا للشروط والضوابط، لابناء محافظة كفر الشيخ، وذلك في اطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة كفر الشيخ وشركة الرمال السوداء.

ووضحت المحافظة في بيانها أن الشركة سبق لها توفير (109) فرصة عمل في المرحلة الأولى من مشروعها بمحافظة كفر الشيخ، وناشدت في بيانها الراغبين في التقدم لشغل تلك الوظائف الدخول على لينك التسجيل على الإنترنت
https:cutt.lytxkJflf

وتضمن الاعلان شروط عامة هي أن يكون المتقدم للوظيفة من قاطني محافظة كفر الشيخ فقط،وأن يكون من الذكور - نظرًا لطبيعة العمل،وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أن يكون المتقدم للوظيفة وأبويه مصريين الجنسية ولا يحملون أي جنسية أخرى وألا يكون متزوجًا ممن تحمل جنسية غير الجنسية المصرية،ألا يكون المتقدم للوظيفة من العاملين الحاليين المثبتين بوظائف حكومية.،وتكون أفضلية التعيين للمؤهلات العليا للأعلى تقديرًا، خريجي الجامعات الحكومية، والأكثر خبرة في مجال الوظيفة،واجتياز الاختبارات الفنية والمقابلة الشخصية.
توفير فرص عمل في شركة الرمال السوداء بالبرلس بكفر الشيخ (مستندات)
توفير فرص عمل في شركة الرمال السوداء بالبرلس بكفر الشيخ (مستندات)
توفير فرص عمل في شركة الرمال السوداء بالبرلس بكفر الشيخ (مستندات)
توفير فرص عمل في شركة الرمال السوداء بالبرلس بكفر الشيخ (مستندات)

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