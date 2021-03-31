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بمشاركة الفرق الطبية والتوعوية.. جامعة الإسكندرية تشارك في "حياة كريمة"

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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صرح الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية بأن الجامعة ستشارك في المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" داخل قرى ونجوع مصر.

وناقش خلال رئاسته مجلس الجامعة آلية مشاركة قطاعات الجامعة فى تنفيد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية القرى المصرية، وتحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمواطن المصري.

حيث أكد الدكتور قنصوة أن جامعة الإسكندرية كبيت خبرة ستشارك بكل طاقتها من أجل إنجاح المبادرة، موضحًا أن مشاركة الجامعة ستتم من خلال عدة محاور منها مشاركة القطاع الطبي لتقديم برامج توعوية، وتثقيف صحي وقوافل طبية في مختلف التخصصات وإجراء مسح طبي للأمراض في القري وعمل أبحاث ميدانية وتقديم رعاية علاجية متكاملة.

وكذلك مشاركة الكليات النظرية من خلال التدريب وريادة الأعمال والقوافل المجتمعية ومحو الأمية وتعليم الكبار والتطوير الاقتصادي ودعم سياسات التنمية ومكافحة البطالة.
كما تشارك الكليات العملية فى المبادرة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوعية البيئية والصحية، والمعمارية وتدوير المخلفات الصلبة والتعريف بالمشروعات القومية.

وأكد أن الجامعة ستقدم كافة أساليب الدعم وإزالة أي معوقات تحول دون تنفيذ هذه المقترحات والخطط، ولفت أن الجامعة ستعمل بأسرع وقت لترجمة هذه الخطط إلى أعمال تطويرية يتن تطبيقها علي أرض الواقع، ليشعر المواطن بالتغيير المنشود.

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