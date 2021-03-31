سكرتير "الصحفيين": نستعد بكل إمكانياتنا لعقد الانتخابات.. وأطالبكم بتطبيق الإجراءات الاحترازية

قال محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، إن كل الأمور على ما يرام لاستقبال الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بنادي المعلمين يوم الجمعة، لإجراء انتخابات التجديد النصفي، وأن النقابة تقدم كل إمكاناتها لتخرج الجمعية العمومية بما يليق بالصحفيين ومكانتهم.





ووجه "شبانة" الشكر لخلف الزناتي نقيب المعلمين وأعضاء مجلسه، على استضافة الجمعية العمومية بعد نقلها من مبنى نقابة الصحفيين، كإجراء احترازي بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن هذا موقف تاريخي لنقابة المعلمين.





وناشد "شبانة"، أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بالحفاظ على أنفسهم، واتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن النقابة ستوفر أقنعة الوجه، والكحول، ولجان طبية، وكل شيئ، ولكن على الزملاء أنفسهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، والتباعد، وترك المكان فور التصويت حفاظًا على أنفسهم وذويهم.