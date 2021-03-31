Advertisements

سكرتير "الصحفيين": نستعد بكل إمكانياتنا لعقد الانتخابات.. وأطالبكم بتطبيق الإجراءات الاحترازية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:08 م
انتخابات نقابة الصحفيين السابقة
انتخابات نقابة الصحفيين السابقة
ميسون أبو الحسن
Advertisements

قال محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، إن كل الأمور على ما يرام لاستقبال الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بنادي المعلمين يوم الجمعة، لإجراء انتخابات التجديد النصفي، وأن النقابة تقدم كل إمكاناتها لتخرج الجمعية العمومية بما يليق بالصحفيين ومكانتهم.

ووجه "شبانة" الشكر لخلف الزناتي نقيب المعلمين وأعضاء مجلسه، على استضافة الجمعية العمومية بعد نقلها من مبنى نقابة الصحفيين، كإجراء احترازي بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن هذا موقف تاريخي لنقابة المعلمين.

وناشد "شبانة"، أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بالحفاظ على أنفسهم، واتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن النقابة ستوفر أقنعة الوجه، والكحول، ولجان طبية، وكل شيئ، ولكن على الزملاء أنفسهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، والتباعد، وترك المكان فور التصويت حفاظًا على أنفسهم وذويهم.

وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد شبانة انتخابات نقابة الصحفيين الفجر التجديد النصفي للصحفيين

أخبار تهمك

عاجل.. صلاح يشترط على إدارة ليفربول من أجل البقاء

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وفاة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بيان عاجل من وزارة الهجرة بشأن العالقين بالسعودية

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا الصينية

منذ أقل من ساعة

رسميًا.. الأهلي يعلن انتهاء أزمة كهربا

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

منذ ساعة الا ربع

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 16 ساعة

وصية بشأن "السيسي".. 7 رسائل بارزة عن كمال الجنزوري

منذ 40 دقيقة

عاجل.. برشلونة يستهدف ضم هداف البريميرليج

منذ أقل من ساعتين

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

توصيات مهمة من وزيرة الصحة بشأن شهر رمضان.. تعرف عليها (إنفوجراف)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المريخ وسط مفاجأت بالجملة

منذ أقل من ساعة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

تأجيل وقفة 'الصحفيين' الصامتة ضد 'تنظيم الصحافة'

محمد شبانة يشارك عمومية 'الصحفيين' استعدادًا بالانتخابات

سعد عبدالحفيظ: المقابلة الشخصية شرط القبول بنقابة الصحفيين وقدروا خطورة الموقف

سعد عبدالحفيظ: ندرس عقد قرعة الإسكان للصحفيين "أونلاين"

بالورود.. نقابة الصحفيين تستقبل أعضائها من جديد

'أونلاين'.. بدء قرعة وحدات الإسكان بنقابة الصحفيين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:08 ص

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

تصريح عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا الصينية

12:57 م

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

وصية بشأن "السيسي".. 7 رسائل بارزة عن كمال الجنزوري

01:06 م

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

11:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان