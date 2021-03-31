سكرتير "الصحفيين": نستعد بكل إمكانياتنا لعقد الانتخابات.. وأطالبكم بتطبيق الإجراءات الاحترازية
قال محمد شبانة الأمين العام لنقابة
الصحفيين، إن كل الأمور على ما يرام لاستقبال الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية
العمومية للنقابة بنادي المعلمين يوم الجمعة، لإجراء انتخابات التجديد النصفي، وأن
النقابة تقدم كل إمكاناتها لتخرج الجمعية العمومية بما يليق بالصحفيين ومكانتهم.
ووجه "شبانة" الشكر لخلف الزناتي
نقيب المعلمين وأعضاء مجلسه، على استضافة الجمعية العمومية بعد نقلها من مبنى
نقابة الصحفيين، كإجراء احترازي بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن هذا موقف
تاريخي لنقابة المعلمين.
وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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