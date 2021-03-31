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حضري القهوة الفرنسية بهذه الطريقة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
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يمكنك تحضير القهوة الفرنسية بالحليب عن طريق اتباع المقادير وطريقة التحضير التالية للحصول على مذاق جيد:

المقادير
- حليب : نصف كوب
- سكر البودرة : ثمن كوب
- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة
- قهوة : كوب ونصف (ساخنة)

طريقة التحضير
إبدأي بخفق الحليب جيداً حتى تبدأ الرغوة بالتكون على سطحها ثم خفقها مع السكر البودرة جيداً.
قسمي كمية الحليب المخفوق إلى كوبين وأضيفي الفانيلا إلى القهوة الساخنة ثم اسكبيها فوق الحليب ثم قدميها دون تحريكها.

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