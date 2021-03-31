Advertisements

سكرتير عام "الصحفيين": افتتاح واجهة مبنى النقابة بعد أربعة أشهر.. والكافيتريا ستكون مفاجأة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:16 م
واجهة نقابة الصحفيين خلال التجديد
واجهة نقابة الصحفيين خلال التجديد
ميسون أبو الحسن
Advertisements

قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المجلس الحالي قام بأعمال مهمة للحفاظ على مبنى النقابة؛ حيث قرر مواجهة المشكلات المتراكمة منذ سنوات لانعدام الصيانة على مدار عشرون عامًا، ومنذ انشاء هذا المبنى العملاق.


وأضاف في بيان له، أنه تعود على المواجهة، دون النظر لمن يحاولون التشكيك في العمل؛ نظرًا أنه يؤمن أن النجاح يكون ببذل الجهد، والعمل المتواصل، وتقديم الخدمات لجموع الصحفيين، وليس بالتفرغ للسوشيال ميديا، حيث أن الصالح العام دائمًا في النهاية هو الذي يحكم

وأكد "شبانة" أن جميع القرارات تُتخذ وتُعتمد بموافقة المجلس بأكمله، باستثناء عضو واحد فقط، اعتاد محاولات تضليل أعضاء الجمعية العمومية لأجندة خاصة يعمل بها، وأنه لم يعد يهتم بحديث هذا العضو، بعد أن انكشف أمام الجميع، وبعد أن أصبح اسمه الحركي داخل مجلس النقابة "مسيلمة".


وعن واجهة مبنى النقابة وتجديدها، أوضح "شبانة" أن العمل بالواجهة الرئيسية لمبنى النقابة قد بدأ، وسينتهى خلال أربعة أشهر من الآن، بعد أن كانت تتساقط وتمثل خطورة على حياة الصحفيين والمارة من أمام المبنى، مؤكدًا أنها ستكون على أعلى مستوى لائق بنقابة الصحفيين ومرتاديها، ليستعيد المبنى رونقه من جديد.

وأكد السكرتير العام، أن الكافيتريا الخاصة بمبنى النقابة ستعود للعمل، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، إن لم يطرأ جديد فيما يخص انتشار فيروس كورونا، وسارت الأمور بمعدلاتها الطبيعية، مشيرًا إلى تجهيز الكافيتريا على أعلى مستوى، وأنها وستكون مفاجأة لجموع الصحفيين، وذلك نظرًا للتطوير الكبير الذي طرأ عليها؛ حيث ستكون مصدر فخر لهم، وستكون جاهزة لاستقبالهم مع عائلاتهم، ونفس الشىء للمبنى نفسه؛ حيث تم تجديده، ودهانه بالكامل، وتجديد كل مفروشاته، بما يليق بالنقابة وأهلها الصحفيين .

وتابع: "تكلفة التجديدات التي تمت داخل المبنى أو بالكافتيريا لا تذكر بعد الاعتماد على عمال وموظفي النقابة إضافة إلى إعادة استخدام مخلفات المبنى بالسنوات الماضية، وإنه فور الانتهاء من كافة الأعمال سيُعلن للجمعية العمومية التكلفة الكاملة، والفارق بين ما تم وبين المقايسات والعروض التي وصلت للنقابة من شركات كثيرة لتنفيذ نفس الأعمال".
 

وأشاد "شبانة" بجهود المجلس الحالي بقيادة النقيب ضياء رشوان، مؤكدًا أن هذا المجلس اجتاز كافة العقبات بامتياز، وما حدث في العامين الأخيرين من ناحية الدعم والإمكانيات المادية والعمل الجماعي والاجتهاد، لم يحدث في تاريخ النقابة، خاصة في مواجهة وباء كورونا، وأن محاولات البعض التشكيك في المجلس، ليست لسبب إلا لمناوشات انتخابية، وهو -بحد وصفه- أمر مفهوم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين محمد شبانة سقالات نقابة الصحفيين انتخابات نقابة الصحفيين الفجر التجديد النصفي للصحفيين

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المريخ وسط مفاجأت بالجملة

منذ أقل من ساعة

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 18 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

منذ 43 دقيقة

عاجل.. برشلونة يستهدف ضم هداف البريميرليج

منذ أقل من ساعتين

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

توصيات مهمة من وزيرة الصحة بشأن شهر رمضان.. تعرف عليها (إنفوجراف)

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من وزارة الهجرة بشأن العالقين بالسعودية

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. صلاح يشترط على إدارة ليفربول من أجل البقاء

منذ ساعة و 12 دقيقة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 6 ساعات

وصية بشأن "السيسي".. 7 رسائل بارزة عن كمال الجنزوري

منذ 37 دقيقة

رسميًا.. الأهلي يعلن انتهاء أزمة كهربا

منذ أقل من ساعتين

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 22 ساعة

تصريح عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا الصينية

منذ ساعة الا ربع

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

مفاجأة للصحفيين.. الإعلان عن وحدات سكنية جديدة تابعة لـ'الأوقاف'

شبانة: ستشهدون مبنى جديد لنقابة الصحفيين

مفاجأة للصحفيين.. معارض أثاث وألومنيوم جديدة بمبنى النقابة

حفل لـ علي الحجار وأنغام.. مفاجآت جديدة للصحفيين

عاجل.. 'الصحفيين' تعلق الأنشطة الجماعية وتعقم المبنى ضد 'كورونا'

غلق الكافيتريا.. 'الصحفيين' تواصل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:57 م

تصريح عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا الصينية

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

وصية بشأن "السيسي".. 7 رسائل بارزة عن كمال الجنزوري

01:06 م

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

11:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان