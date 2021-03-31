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صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 1936 مواطن بقرية بنى حرام بمركز ديرمواس

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:19 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية بنى حرام، بمركز ديرمواس، على مدار يومي 29 و30 مارس الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1936 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، ان القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء، 308 حالة جراحة و428 حالة اطفال و348 باطنة و183 قلب و125 نساء و50تنظيم اسرة و73 اسنان و247 جلدية و174 حالة انف واذن، الى جانب انه تم عمل (122) تحاليل مختلفة، وعمل (51) حالة موجات صوتيه وعمل 14 حالة رسم قلب وعمل 6 حالات اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 178 متردد، وتم خلع اسنان لـ 12 حالة بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 53 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 158 متردد، كما تم استخدام 10 عيادات متنقلة، ضمت صيدلية ومعمل دم وسجلات.

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