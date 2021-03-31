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تونس تعلن إصابة أكثر من 100 شخص بسلالة كورونا البريطانية المتحورة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:19 م
تونس
تونس
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، إصابة أكثر من 100 شخص بسلالة فيروس كورونا البريطانية المتحورة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

 أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الثلاثاء عن تلقي أكثر من 53 ألف شخص اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد منذ بدء حملة التطعيم يوم 13 من الشهر الجاري.

 

وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة بلغ عدد من تلقوا اللقاح 53089 شخصا حتى أمس الاثنين من بين 61800 لقاح متوفر.

 

وخصصت تونس 25 مركزا للتطعيم في أنحاء البلاد لكن الإقبال خلال المرحلة الأولى من الحملة التي تشمل العاملين في القطاع الصحي والمسنين من تبلغ أعمارهم أكثر من 75 عاما، تعد ضعيفة.

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