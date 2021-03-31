محافظ المنيا يتابع مع لجنة مبادرة حياة كريمة نسب تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري





عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اجتماعا مع لجنة مبادرة حياة كريمة للوقوف على نسب تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري والذي أطلقه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستهداف 1500 قرية على مستوي محافظات الجمهورية.



جاء ذلك بحضور، المهندسة سالي وليم مدير الجهاز المركزي للتعمير بالمنيا، والعقيد محمود صبحي مساعد المستشار العسكري بالمنيا، ورؤساء المراكز والجهات المعنية وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.



قال محافظ المنيا، إن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يتضمن 5 مراكز بالمحافظة هي (أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، العدوة، مغاغة،) باجمالي 192 قرية، مشيرا الي انه تم تشكيل لجان بنطاق الوحدات المحلية المنفذ بها المبادرة، بالإضافة إلي تشكيل لجان فرعية بكل مركز برئاسة رؤساء الوحدات المحلية، وفئات الشباب بالمركز، الجمعيات الأهلية، كما تم إشراك شباب البرنامج الرئاسي في المتابعة المركزية بالديوان العام وكذلك المتابعة الميدانية.



واستعرض المحافظ مع جهاز التعمير بالمنيا، نسب التنفيذ في كافة المشروعات، وما وصلت إليه المعاينات على أرض الواقع، وشدد المحافظ على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ اعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وعلى كفاءة عالية، وأشار المحافظ أنه سوف يعقد اجتماعا أسبوعيا لمتابعة نسب التنفيذ أولا بأول.



كلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالمرور يوميا مع رؤساء القرى، لمتابعة المشروعات على الأرض وتلافى أي مشكلات قد تظهر، كما كلف المحافظ رؤساء المدن بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل المحافظة لإزالة أي معوقات، مطالبا الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد وأن يضع الجميع مصلحة المواطن ورضاه نصب أعينهم، مشددا على أنه سوف يتعامل مع أي تأخير أو تقصير بحزم شديد، وأشار أنه سوف يقوم بجولات مفاجأة لمتابعة سير العمل والتأكد من عدم وجود أي مشكلات قد تواجه تنفيذ المشروع القومي.



من جانبه وجه، نائب المحافظ، بضرورة إشراك المواطنين في المبادرة الرئاسية بهدف متابعتهم بما يحدث بشكل دوري، كخطوة مهمه لإشعار المواطن بمدى الاهتمام من القيادة السياسية والدولة بتحقيق التنمية المستدامة، ووضع كافة المقترحات والطلبات في محل الاعتبار، كما وجه بسرعة الإنتهاء من معاينات المواقع التي سيتم استخدامها لمحطات الرفع والمعالجة تمهيدًا لاستلام الموقع وبدء الإنشاءات، وناقش عددا من الملاحظات التي تم حصرها أثناء معاينته الميدانية للمشروعات بالقري.



وأوضحت المهندسة سالي وليم مدير الجهاز المركزي للتعمير بالمنيا انه تمت معاينة بعض المشروعات، وتدقيقها على أرض الواقع، وجارى عمل زيارات ميدانية ومعاينات لمشروعات أخري على أرض الواقع للقرى المستهدفة، لدراسة آليه تنفيذ تلك المشروعات.