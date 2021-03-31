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وصفة جديدة لتحضير الكيكة.. جربيها

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
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في خطوات بسيطة وسهلة نقدم لك خطوات وطريقة تحضير الكيكة بالكولا والكاكاو، فمن باب التغيير تبحث النساء دوما عن طريقة إعداد وصفات جديدة لأفراد الأسره، لذا جلبنا لك طريقة مذهلة لتحضير الكيكة ولا تحتاج منك الكثير من الوقت لإعدادها كل ما عليك فعله هو اتباع التالي جيدا:

المقادير
- للتغليفة :
الزبدة : نصف كوب
الكاكاو : 3 ملاعق كبيرة
مشروبات غازية : 6 ملاعق كبيرة (كوكاكولا)
سكر البودرة : 450 غم
خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة
- سكر : 2 كوب
- دقيق : 2 كوب
- الزبدة : نصف كوب
- الزيت : نصف كوب
- الكاكاو : 3 ملاعق كبيرة
- مشروبات غازية : كوب (كوكاكولا)
- بيكربونات الصوديوم : ملعقة صغيرة
- حليب : نصف كوب (سائل / ممزوج بملعقة كبيرة من الخل)
- البيض : 2 حبة
- خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير
حمّي الفرن على حرارة 175 درجة مئوية.
 في وعاء، انخلي السكر والدقيق واتركي المكونات الجافة جانباً.
في قدر كبير، اخلطي الزبدة مع الزيت والكاكاو ومشروب الكوكا كولا على نار متوسطة.
اتركي المكونات حتى تغلي.
أضيفي المكونات الجافة واخلطي جيداً.
في وعاء صغير، اخلطي الحليب الخاثر مع بيكربونات الصوديوم.
أضيفي الحليب بالتناوب مع البيض فوق القدر مع الخلط بين الإضافة والأخرى.
ضعي خلاصة الفانيليا واخلطي جيداً.
اسكبي الخليط في قالب.
أدخلي القالب إلى الفرن من 35 إلى 45 دقيقة.
أخرجي الكيك من القالب وغطّيه فوراً بالتغليفة وهو لا يزال ساخناً.
 
لتحضير التغليفة: 
في قدر ضعي الزبدة والكاكاو ومشروب الكوكا كولا.
اتركي الخليط حتى يغلي.
أضيفي السكر البودرة واخلطي المكونات جيداً.
ضعي خلاصة الفانيليا واخلطي من جديد.
وزّعي الصلصة فوق الكيك الساخن.

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