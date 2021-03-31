'قلاش' يوجه رسالة للصحفيين قبل الانتخابات: لا تلتفتوا لغير ضميركم

قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، إن النقابة تستكمل اليوم الأربعاء العقد الثامن من عمرها، وبعد غدٍ الجمعة، يسطر أعضاء الجمعية العمومية جملة بتوقيعهم في سجل طويل حفل بالكفاح والعطاء، وشهد كثيرًا من المعارك دفاعًا عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين.

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه قبل هذا التاريخ بخمسين عامًا، شُكّلت محاولات عدة أجيال من الأجداد، ملحمة عظمية من التصميم والإرادة، في مواجهة ألاعيب القصر والاحتلال ومؤامرات الموالين، حتى انتزعوا في النهاية حقهم في إنشاء كيانهم النقابي في ٣١ مارس ١٩٤١.

ووجه رسالة للصحفيين أعضاء الجمعية العمومية قائلًا: "في انتخابات الجمعة، جميعنا يحمل هذا التاريخ على ظهره، واختيارك نتائجه مسجلة عليك لأجيال بعدك، فلا تلتفت لغير ضميرك، فهو الذي يحمي حقك، ويكشف لك زيف محاولات إملاء قوائم الظلام والعتمة، من الذين لو جئت بهم لن يمثلونك، نظرًا أن ولائهم لغيرك، ولم يكن يومًا لك، كن مثل أجدادك وآبائك، أرفض الوصاية وإفرض إرادتك".

ووجه "قلاش" تحية في هذه الذكرى، لكل البنّائين العظام، وكل الذين أخلصوا لهذا الكيان النقابي، الذي سيظل شامخًا رغم المحن.

وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.