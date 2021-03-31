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وزيرة التجارة والصناعة تنعي الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:09 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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تنعي نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المغفور له باذن الله الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الاسبق، والذي وافته المنية صباح اليوم، داعية المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقالت الوزيرة ان الراحل يعد أحد العلامات المضيئة في تاريخ مصر الحديث، حيث قدم اسهامات جليلة للدولة المصرية في كافة المناصب التي تقلدها طوال حياته، كما ان له العديد من المواقف الوطنية والتي انعكست في عطاءه اللا محدود لخدمة وطننا الغالى مصر....رحم الله الفقيد

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