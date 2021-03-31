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معدات جديدة لدعم منظومة النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين بقنا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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عاينت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، صباح اليوم الأربعاء، وصول 4 لوارد جديدة قبل توزيعها على مراكز ومدن المحافظة بهدف دعم منظومة النظافة والتجميل بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار خطة محافظة قنا لدعم وتطوير منظومة النظافة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.
 
وأوضحت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، أن اللوادر الأربعة ماركة Caterpillar اثنين منهم بحجم 938K واثنين بحجم 920K بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون جنية، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع 2 لودر بحجم 938K و920K إلى الوحدة المحلية لمدينة قوص ولودر بحجم 938K إلى الوحدة المحلية لمدينة دشنا ولودر بحجم 920K إلى الوحدة المحلية لمدينة فرشوط للتعامل الفوري والقضاء على أية بؤر وتجمعات للقمامة.
 
وأضافت إبراهيم أن المعدات تأتي طبقا لاحتياجات الوحدات المحلية لدعم منظومة النظافة بها من خلال دعم جميع مراكز المحافظة باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التي تساعد على رفع كفاءة المنظومة والارتقاء بمستوى النظافة العامة بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الاستفادة القصوى من الموارد واستثمارها اقتصاديا من خلال إعادة تدوير المخلفات وكذا تحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي وأساسي.

وتابعت إبراهيم أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا يولي اهتماما كبيرا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بمنظومة النظافة وأعمال رفع القمامة بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وحفاظا على المظهر الحضاري والجمالي بجميع المراكز والمدن بنطاق المحافظة.

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