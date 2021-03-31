المركزي العماني يطرح سندات تنمية بقيمة 100 مليون ريال

طرح البنك المركزي العماني الإصدار 67 من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام بقيمة 100 مليون ريال قابلة للزيادة، لأجل 7 أعوام.





وأكد المركزي، في بيان على موقعه الرسمي، أن الطرح سيتم عن طريق المزاد التنافسي، وبسعر فائدة أساسي "كوبون" قيمته 5.5 بالمائة سنويًا.





وحدد المركزي موعد فتح باب الاكتتاب بالعطاءات ليكون الأحد 4 أبريل المقبل، ويغلق الاثنين 19 أبريل المقبل، ويعقد المزاد يوم الثلاثاء 20 أبريل المقبل.





وتابع المركزي أن تلك السندات ستصدر الخميس 22 أبريل المقبل، وتستحق 22 أبريل عام 2028.





ونجح المركزي العُماني في 19 يناير الماضي، في تغطية إصداره السابق الـ 66 من سندات التنمية وقيمته 100 مليون ريال، ليحقق معدل تغطية 1.496 مرة، بإجمالي قيمة طلبات الاكتتاب على الإصدار بلغت 149.619 مليون ريال، بزيادة 49.619 مليون ريال عن قيمة الطرح.





وسندات التنمية الحكومية هي أدوات مالية تصدرها حكومة الدولة لتوفير منفذ استثماري لفائض الموارد المتاحة بالاقتصاد، ولتمويل الإنفاق الرأسمالي لمختلف المشاريع التنموية المدرجة في خطط التنمية الخمسية، وتمويل العجز المالي، وتعد التزامات مباشرة وغير مشروطة من الحكومة وبالتالي فإنها خالية من المخاطر بالنسبة للنظام.



