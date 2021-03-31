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محافظ البحر الأحمر يتفقد اعمال النظافة والتطوير بشوارع الغردقة (صور)

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
محمد طه
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تفقد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، منطقة التقوي وحي الموظفين شمال مدينة الغردقة، لمتابعة أعمال النظافة التي يتم تنفيذها بنطاق المدينة الساحلية.

ومن جانبه أكد المحافظ علي سرعة الانتهاء من أعمال النظافة والتطوير بمختلف شوارع المدينة، ورفع كفاءة البلدورات المتهالكة وطلائها، وكذلك طلاء أعمدة الإنارة، مشيرا أن المحافظة تهدف إلي نظافة كافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بمختلف مدنها ولا تقتصر تلك الأعمال فقط علي مدينة الغردقة.

كما وجه المحافظ رئيس المدينة بسرعة الانتهاء من ترقيم المنازل وتسمية الشوارع، مشددا علي ضرورة التنبيه علي أصحاب العمارات تحت الإنشاء أو بيتم تجديدها بوضع ستائر لحين الانتهاء من الأعمال بها.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير بالجزيرة الوسطي بطريق الحجاز أمام سوق الغردقة الجديد، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير وزراعة الأشجار والنباتات بها، مشددا علي سرعة الانتهاء من تلك الأعمال بالجزيرة حتي تظهر بالشكل الجمالي اللائق بمدينة الغردقة عروس البحر الأحمر.

رافق المحافظ خلال جولته، العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء ايهاب رأفت رئيس المدينة وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ البحر الأحمر يتفقد اعمال النظافة والتطوير بشوارع الغردقة (صور)
محافظ البحر الأحمر يتفقد اعمال النظافة والتطوير بشوارع الغردقة (صور)
محافظ البحر الأحمر يتفقد اعمال النظافة والتطوير بشوارع الغردقة (صور)
محافظ البحر الأحمر يتفقد اعمال النظافة والتطوير بشوارع الغردقة (صور)
محافظ البحر الأحمر يتفقد اعمال النظافة والتطوير بشوارع الغردقة (صور)
محافظ البحر الأحمر يتفقد اعمال النظافة والتطوير بشوارع الغردقة (صور)
محافظ البحر الأحمر يتفقد اعمال النظافة والتطوير بشوارع الغردقة (صور)
محافظ البحر الأحمر يتفقد اعمال النظافة والتطوير بشوارع الغردقة (صور)

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