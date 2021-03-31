Advertisements
أسامة الأزهري ينعي الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق
الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:31 م
محمود الجلاد
Advertisements
نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق الذي توفي اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 88 عامًا.
وقال الأزهري في بيان له، إن الراحل ساهم بدور كبير خلال سنوات عمله الحكومي وكان مرجعا اقتصاديا مهما في خدمة بلاده طوال حياته سائلا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
يذكر أن الدكتور كمال الجنزوري قد ولد بمحافظة المنوفية بتاريخ 12 يناير 1933، وتولى رئاسة وزراء مصر في الفترة من 4 يناير 1996، إلى يوم 5 أكتوبر 1999، ثم عاد لمنصبه مرة أخرى بأمر من المجلس العسكري، بتاريخ 25 نوفمبر 2011.
وقال الأزهري في بيان له، إن الراحل ساهم بدور كبير خلال سنوات عمله الحكومي وكان مرجعا اقتصاديا مهما في خدمة بلاده طوال حياته سائلا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
يذكر أن الدكتور كمال الجنزوري قد ولد بمحافظة المنوفية بتاريخ 12 يناير 1933، وتولى رئاسة وزراء مصر في الفترة من 4 يناير 1996، إلى يوم 5 أكتوبر 1999، ثم عاد لمنصبه مرة أخرى بأمر من المجلس العسكري، بتاريخ 25 نوفمبر 2011.
Advertisements