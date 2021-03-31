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نورهان تكشف عن اسم شخصيتها بمسلسل "بين السما والأرض"

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشفت الفنان نورهان عن اسم شخصيتها المقرر تقديمها في مسلسل "بين السما والأرض"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت نورهان مجموعة صور جديدة لها من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "بين السما والأرض"، وعلقت عليها قائلة:"سارة، بين السما و الأرض، سينرجي. رمضان ٢٠٢١".

مسلسل "بين السما والأرض" مأخوذ عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل، وهو بطولة هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، أحمد بدير، نجلاء بدر، محمد ثروت، محمود الليثي، ندى موسى، وكوكبة مميزة من النجوم.
نورهان تكشف عن اسم شخصيتها بمسلسل "بين السما والأرض"
نورهان تكشف عن اسم شخصيتها بمسلسل "بين السما والأرض"
نورهان تكشف عن اسم شخصيتها بمسلسل "بين السما والأرض"
نورهان تكشف عن اسم شخصيتها بمسلسل "بين السما والأرض"
نورهان تكشف عن اسم شخصيتها بمسلسل "بين السما والأرض"
نورهان تكشف عن اسم شخصيتها بمسلسل "بين السما والأرض"
نورهان تكشف عن اسم شخصيتها بمسلسل "بين السما والأرض"
نورهان تكشف عن اسم شخصيتها بمسلسل "بين السما والأرض"

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