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صلاة التراويح نصف ساعة فقط.. 12 شرطًا لإداء الصلاة بالمساجد خلال شهر رمضان

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عددٍ من الوزراء والمسئولين، أن هذا الإجتماع جاء بهدف الإعلان عن القواعد والإجراءات الإحترازية الواجب تطبيقها والإلتزام بها خلال شهر رمضان المبارك.

وترصد "الفجر" في السطور التالية ضوابط إقامة الصلاة خلال شهر رمضان الكريم.

١-شدد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء على ضرورة الإلتزام بارتداء الكمامة خاصة في أماكن التجمعات.

٢-قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا السماح بأداء الصلوات في المساجد وكذا صلاة التراويح خلال شهر رمضان بشرط تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية.

٣- الإلتزام بالتخفيف في صلاة التراويح، بحيث لا تزيد عن نصف ساعة.

٤-وأكدت اللجنة العليا على عدم السماح بإقامة أى موائد رمضانية.

٥_وكذلك عدم السماح بالإعتكاف أو صلاة التهجد في المساجد.

٦- كما أكدت اللجنة على حظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة مثل سرادقات العزاء، أو الاحتفالات في دور المناسبات.

٧- وأوصت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان خلال شهر رمضان بالإلتزام بالمسافة الجسدية بين الحاضرين عند الجلوس والوقوف.

٨-ونوهت وزارة البيئة علي تحديد أماكن ثابتة للصلاة، مع تنظيم عدد وتدفق الأشخاص لدى الحضور والإنصراف من أماكن العبادة،.

٩-وأشارت الوزيرة الي ضرورة تطهير المساجد بالمطهرات بين كل صلاة والأخرى.

١٠- وأوضحت الوزراة أنه ينبغي إغلاق جميع برادات المياه بالمساجد، بالإضافة إلى ضرورة إرتداء الكمامة، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة.

١١-ونصحت وزيرة الصحة علي ضرورة عدم اصطحاب الاطفال.

١٢-كما ينصح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالصلاة بالمنزل.

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