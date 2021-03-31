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ساسي يفاجئ الزمالك بطلب جديد

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
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 فاجئ الدولي التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط نادى الزمالك، مجلس الإدارة بطلب الحصول على مستحقاته المتأخرة مع الفريق خلال الفترة الحالية.

وأكدت تقارير صحفية أن وكيل أعمال اللاعب تواصل مع الإدارة البيضاء من أجل الحصول على مستحقات اللاعب المالية، وأكد على غضب اللاعب بسبب حديثهم عن تجديد عقده دون حصوله على الأموال المتأخرة.

وأفادت التقارير إلى أن هناك محاولات من جانب إدارة الزمالك، لاحتواء غضب اللاعب من أجل التركيز فى خوض مواجهتى مولودية الجزائر وتونجيت السنغالى.

وتؤكد المؤشرات أن فرجاني ساسي لن يجدد عقده مع الزمالك في ظل رفض الإدارة الاستجابة لشروطه المالية وتلقيه عروضا مغرية من خارج مصر.

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