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وسائل إعلام أردنية: نقل رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى المستشفى

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:38 م
رئيس الوزراء الأردني
رئيس الوزراء الأردني
وكالات
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نُقل رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، إلى أحد مستشفيات المملكة، إثر إصابته بالتهاب عصب في الكتف، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء.

 

وأفاد موقع "عمون" الأردني، بأن الخصاونة نقل إلى المستشفى عقب انتهاء الإيجاز الصحفي صباح الأربعاء، والذي أعلن خلاله عن حزمة إجراءات تحفيزية بقيمة 448 مليون دينار.

 

وأكد نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان، أن الخصاونة في حالة صحية جيدة حاليا، مشيرا إلى أن الحكومة موجودة بكل فريقها، وأنه كنائب لرئيس الوزراء فإنه يمثله في جلسة البرلمان التي ستعقد اليوم.

 

وذكر موقع "عمون"، أن الخصاونة يغادر المستشفى اليوم.

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