"الرقص والشوكولاتة".. أسباب التمتع بصحة أفضل

هناك مجموعة من الأسباب التي تجعلك تتمتعين بصحة جيدة وأفضل، نقدمها لك في لسطور التالية تعرفي عليها واتبعيها ستفيدك:





1- وجبة الافطار مهمة

تناول وجبة الفطور يساهم في العناية بصحة القلب. فقد أثبتت الدراسات في الواقع أنَّ تفويت وجبة الفطور يزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية بنسبة 27 في المائة.





2- تناول الشوكولاتة

أكل الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة 70 في المائة كاكاو على الأقل مهمٌ؛ لأنَّ البوليفينول الموجود في الكاكاو يقلل خطر الرجفان الأذيني، وهو عبارة عن اضطراب في دقات القلب يعمل على تخفيض أداء عمل القلب.





3- تناول عصير الرمان

يجب أن نتأكد من أنه عصير طبيعي مائة بالمائة للحصول على فوائده.





4- إضافة الكركم إلى الأطباق

وذلك لأنَّ العنصر الرئيسي النشط في الكركم وهو الكركمين، يمتاز بخصائص مضادّة للالتهابات، ومضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين قدرات الذاكرة والانتباه والتركيز. وبناء عليه، يجب إضافة الكركم إلى أطباقك كل يوم.





5- الابتعاد عن المشروبات السكرية

الصودا وعصائر الفواكه وأنواع الشاي المعطر المحلى: يكفي أن أشرب عبوة واحدة في اليوم لكي تقلل متوسط العمر المتوقع للحياة، كما أن شرب عبوتين في اليوم يزيد خطر الوفاة بنسبة 21 في المائة بشكل أسرع.





6- عدم استخدام المصعد

تخلي عن المصعد واصعدي الدرج. وهذا النشاط البدني أسهل بكثير من الركض أو السباحة؛ من أجل محاربة الخمول والكسل، وهي من عوامل الخطر المعروفة للإصابة بأمراض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.





7- تعلم الرقص

إن التدريب على الرقص يشكل حافزاً معرفياً يجعل من الممكن تقليل خطر الإصابة بالخرف وفق دراسات حديثة. كما أنّ الرقص تقنية جيدة من أجل المحافظة على القدرة على التوازن.