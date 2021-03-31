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أحمد إيهاب يحصد جائزة 100 ميدالية..ويصنف خامس أسرع سباح في العالم

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
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لا يكاد يمر يومًا بمصر حتى تولد موهبة عالمية في كافة المجالات، وحال توافر ظروف النجاح لهذه الموهبة تصبح رقم 1 في كل المنافسات وتحصد الميداليات الذهبية في أي بطولة مهما كان المنافسين، آخر عنقود الموهوبين في مصر بطل سباحة  الزعانف أحمد إيهاب علي، والذي نجح بفضل موهبته وقدراته وإصراره من جهة وتوفير نادي وادى دجلة أفضل الأنظمة التدريبية تحت قيادة أحسن المدربين في مصر من جهة أخرى، أن يحتل مكانة متميزة في لعبة سباحة الزعانف محليًا ودوليًا رغم صغر سنه، فهو من مواليد شهر يناير عام 2004، وأن يضع الجميع ثقته فيه لحصد البطولات الدولية وينتظرون "تمساح النيل الجديد".
بزغ نجم البطل المصري أحمد إيهاب مبكرًا، ففي السن العاشرة من عمره انضم لفريق سباحة الزعانف بنادي وادى دجلة تحت 17 سنة، بعدما اكتشف مدربوه موهبة اللاعب الفريدة وحرصه الشديد على تطويرها، ومع توافر الموهبة والشغف بدأ مدربو وادى دجلة وضع أفضل نظام في العالم لصناعة بطل عالمي يرفع اسم مصر من المنافسة الدولية، وحصد الطرفان سريعًا نتائج عملهم، ففي فترة قصيرة بدأ البطل المصري في الفوز بالميداليات بالمنافسات المحلية والدولية حتى حقق أكثر من 100 ميدالية متنوعة بجميع البطولات التي خاضها، كما حصل على العديد من الكؤوس كأحسن سباح وأحسن رقم قياسي.
وانطلق البطل أحمد إيهاب بسرعة الصاروخ في المنافسات الدولية، وبدأ مع المنتخب القومي في تحقيق الإنجازات بداية من الحصول على المركز التاسع في سباق 100 متر ببطولة العالم، وبعدها واصل بفضل إصراره والتدريبات الحديثة بنادي وادى دجلة التقدم ليحصل على المركز الخامس كأسرع سباح في سباحة الزعانف في العالم من خلال التصنيف العالمي الصادر من الاتحاد الدولي، وهو المصري والعربي الوحيد المتواجد في قائمه أسرع 10 سباحين حول العالم في سباق 100 متر Bifin، كما تصدر التصنيف الأول عالميًا للناشئين تحت 17 سنة.
ويسعى البطل أحمد إيهاب لمواصلة رفع علم مصر عالميًا في المحافل الدولية، ويعول عليه الجميع لحصد الميداليات مجددًا، خاصة وأنه مرشح بقوة للانضمام للمنتخب الوطني المشارك ببطولة العالم للناشئين بإيطاليا خلال شهر يونيو المقبل، وبطولة العالم للكبار بروسيا يوليو 2021.

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