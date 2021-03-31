Advertisements

شكري: نعمل مع كرواتيا على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وخاصة الإرهاب

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن العلاقات بين مصر وكرواتيا اتسمت بالمتانة والقوة، وتم خلال المباحثات التأكيد على الجهود المشتركة لتدعيم العلاقات الثنائية على المستوى الاقتصادي والسياسي والثقافي، واستمرار العمل على استكشاف مزيد من مجالات التعاون.

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكراوتي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه شكر الوزير الكرواتي على تفهمه للاوضاع في مصر في إطار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والجهود المبذولة لتطبيق الشامل لحقوق الإنسان، ولمس منه تفهم للتحديات التي تواجه مصر وتأثيرها على استقرار وامن سلام شمال وجنوب المتوسط، وضرورة العمل المشترك بين ضفتي المتوسط لتحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات ومن ضمنها القضاء على الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وتابع، أن المباحثات تضمنت الحديث عن العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي والاوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، معربًا عن تطلعه لاستمرار التواصل بين مصر وكرواتيا، موضحًا أنه كان مقرر عقد لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين خلال عام 2020، ولكن ظروف كورونا حالت دون ذلك، وتم الاتفاق على عقد الدورة المقبلة في أقرب فرصة ممكنة حتى يتم تناول عدد من الاتفاق في مجال السياحة والطاقة والازدواج الضريبي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كرواتيا سامح شكري الخارجية أخبار مصر

أخبار تهمك

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 18 ساعة

تصريح عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا الصينية

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. وفاة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بيان عاجل من وزارة الهجرة بشأن العالقين بالسعودية

منذ حوالي 3 ساعات

رسائل عاجلة من دول الخليج لمصر.. آخر مستجدات أزمة سد النهضة

منذ ساعة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 6 ساعات

ساسي يفاجئ الزمالك بطلب جديد

منذ 33 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المريخ وسط مفاجأت بالجملة

منذ ساعة و 17 دقيقة

وصية بشأن "السيسي".. 7 رسائل بارزة عن كمال الجنزوري

منذ ساعة

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. صلاح يشترط على إدارة ليفربول من أجل البقاء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. هالاند يكشف وجهته المقبلة في الصيف

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية يغادر اليابان متوجها إلى برشلونة للمشاركة في منتدى الاتحاد من أجل المتوسط

شكري: نتطلع إلى زيارة رئيس جمهورية بلغاريا إلى مصر قريبا

قبل مشاركة السيسي بمؤتمر ميونخ.. أهم المحطات في تاريخ العلاقات "المصرية- الألمانية"

السيسي يعرب لرئيس المفوضية الأوروبية عن حرصه على تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي

الرئيس السيسي يستقبل مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية‎

السيسي يرحب بتطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مختلف المجالات مع باكستان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:08 ص

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

تصريح عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا الصينية

12:57 م

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

11:53 م

وصية بشأن "السيسي".. 7 رسائل بارزة عن كمال الجنزوري

01:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان