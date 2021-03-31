شكري: نعمل مع كرواتيا على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وخاصة الإرهاب

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن العلاقات بين مصر وكرواتيا اتسمت بالمتانة والقوة، وتم خلال المباحثات التأكيد على الجهود المشتركة لتدعيم العلاقات الثنائية على المستوى الاقتصادي والسياسي والثقافي، واستمرار العمل على استكشاف مزيد من مجالات التعاون.



وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكراوتي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه شكر الوزير الكرواتي على تفهمه للاوضاع في مصر في إطار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والجهود المبذولة لتطبيق الشامل لحقوق الإنسان، ولمس منه تفهم للتحديات التي تواجه مصر وتأثيرها على استقرار وامن سلام شمال وجنوب المتوسط، وضرورة العمل المشترك بين ضفتي المتوسط لتحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات ومن ضمنها القضاء على الإرهاب والهجرة غير الشرعية.



وتابع، أن المباحثات تضمنت الحديث عن العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي والاوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، معربًا عن تطلعه لاستمرار التواصل بين مصر وكرواتيا، موضحًا أنه كان مقرر عقد لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين خلال عام 2020، ولكن ظروف كورونا حالت دون ذلك، وتم الاتفاق على عقد الدورة المقبلة في أقرب فرصة ممكنة حتى يتم تناول عدد من الاتفاق في مجال السياحة والطاقة والازدواج الضريبي.

