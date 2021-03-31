موعد مباراة إسبانيا ضد كوسوفو في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر

يواجه منتخب إسبانيا نظيره كوسوفو، اليوم الأربعاء 31 مارس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم في قطر 2022.





وستقام المباراة بين إسبانيا وكوسوفو في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وقد حقق منتخب إسبانيا الفوز في الجولة الماضية على حساب جورجيا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما خسر منتخب جورجيا أمام السويد بنتيجة هدف دون رد.



