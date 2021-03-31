عاجل.. هالاند يكشف وجهته المقبلة في الصيف





كشف برنامج التشيرنغيتو الإسباني الشهير عن الفريق الذي يرغب النرويجي إيرلينج هالاند لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني في الإنضمام إليه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وقال الصحفي الرياضي الإسباني الشهير جوسيب بيدرول أن هالاند يسعى إلى الإنضمام لفريق نادي ريال مدريد والإلتحاق بكوكبة النجوم في سانتياجو بيرنابيو.





وأوضع بيدرول أن هالاند يسعى إلى الإنضمام للعملاق المدريدي بنهاية الموسم الجاري وذلك قبل بدء تفعيل الشرط الجزائي الذي يوجد في عقده والمقرر له عام 2022.





وانهى :" بوروسيا دورتموند يعلمون رغبة هالاند في الإلتحاق بصفوف نادي ريال مدريد على الرغم من وجود منافسة قوية مع مانشستر سيتي وبرشلونة لضمه".