Advertisements

حبس تاجري هيروين بمصر القديمة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس متهمين لترويجهم كمية من مخدر الهيروين علي عملائهم بنطاق المنطفة دائرة القسم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، حال إستقلالهما سيارة "ميكروباص قيادة أحدهما وملك الآخر، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوتهما كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. صلاح يشترط على إدارة ليفربول من أجل البقاء

منذ أقل من ساعتين

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 18 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

منذ ساعة و 11 دقيقة

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 15 ساعة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 22 ساعة

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 6 ساعات

رسائل عاجلة من دول الخليج لمصر.. آخر مستجدات أزمة سد النهضة

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. وفاة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تصريح عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا الصينية

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المريخ وسط مفاجأت بالجملة

منذ ساعة و 18 دقيقة

بيان عاجل من وزارة الهجرة بشأن العالقين بالسعودية

منذ حوالي 3 ساعات

وصية بشأن "السيسي".. 7 رسائل بارزة عن كمال الجنزوري

منذ ساعة

ساسي يفاجئ الزمالك بطلب جديد

منذ 34 دقيقة

عاجل.. هالاند يكشف وجهته المقبلة في الصيف

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

حبس متهم حاز 4 كيلو هيرويين بالسلام على ذمة التحقيقات

حبس 3 عاطلين لاتهامهم بالاتجار في الهيروين بمدينة بدر

ضبط عاطل بحوزته كيلوجرام هيروين بالسلام

حبس عاطل وسائق ضبط بحوزتهما 15 كيلو استروكس بمصر الجديدة 4 أيام

مكافحة المخدرات بالقاهرة تضبط عاطلا متلبسا بـ 170 جرام هيروين

سقوط تاجر مخدرات بحوزته 1.4 كيلو هيروين بالمطرية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:08 ص

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

تصريح عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا الصينية

12:57 م

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

11:53 م

وصية بشأن "السيسي".. 7 رسائل بارزة عن كمال الجنزوري

01:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان