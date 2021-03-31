حبس تاجري هيروين بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس متهمين لترويجهم كمية من مخدر الهيروين علي عملائهم بنطاق المنطفة دائرة القسم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة.



وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، حال إستقلالهما سيارة "ميكروباص قيادة أحدهما وملك الآخر، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوتهما كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول.



وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.