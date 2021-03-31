وزير الخارجية: نتطلع لتكون القمة الثلاثية صفحة جديدة للتعاون العربي

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك اجتماع وزراء عقد في بغداد تحضيرًا للقمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، واتصاله اليوم مع نظيره الاردني تضمن الحديث حول التحضير للقمة ومجالات التعاون والاهتمام، ووجود إرادة سياسية قوية للدول الثلاث في الاستفادة من التعاون فيما بينهم.



وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكرواتي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الاتصال تضمن الحديث حول الحاجة للتفاعل مع الاحتياجات الخاصة بالعراق في إطار التعمير وتوسيع رقعة التعاون التجاري، والدعم السياسي للعراق في هذه المرحلة لتجاوز التحديات بعد المجهود الكبيرة التي تمت للقضاء على الإرهاب على الأراضي العراقية.



وتابع وزير الخارجية، أنه تم التأكيد على ضرورة تكاتف الدول العربية لدعم العراق خلال هذه المرحلة، منوهًا بأن القمة ستستمر لتحديد الأولويات في تفعيل ما تم الاتفاق عليه في قمة الأردن الأخيرة، معربًا عن تطلعه لتكون صفحة جديدة وقوة دفع وانطلاق نحو مزيد من التعاون بين الدول الثلاث بما يحقق مصالح شعوبة، وتفتح صفحة جديدة للتعاون العربي.

