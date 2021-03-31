Advertisements

وزير الخارجية: نتطلع لتكون القمة الثلاثية صفحة جديدة للتعاون العربي

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك اجتماع وزراء عقد في بغداد تحضيرًا للقمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، واتصاله اليوم مع نظيره الاردني تضمن الحديث حول التحضير للقمة ومجالات التعاون والاهتمام، ووجود إرادة سياسية قوية للدول الثلاث في الاستفادة من التعاون فيما بينهم.

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكرواتي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الاتصال تضمن الحديث حول الحاجة للتفاعل مع الاحتياجات الخاصة بالعراق في إطار التعمير وتوسيع رقعة التعاون التجاري، والدعم السياسي للعراق في هذه المرحلة لتجاوز التحديات بعد المجهود الكبيرة التي تمت للقضاء على الإرهاب على الأراضي العراقية.

وتابع وزير الخارجية، أنه تم التأكيد على ضرورة تكاتف الدول العربية لدعم العراق خلال هذه المرحلة، منوهًا بأن القمة ستستمر لتحديد الأولويات في تفعيل ما تم الاتفاق عليه في قمة الأردن الأخيرة، معربًا عن تطلعه لتكون صفحة جديدة وقوة دفع وانطلاق نحو مزيد من التعاون بين الدول الثلاث بما يحقق مصالح شعوبة، وتفتح صفحة جديدة للتعاون العربي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية مصر سامح شكري العراق الاردن

أخبار تهمك

عاجل.. صلاح يشترط على إدارة ليفربول من أجل البقاء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. هالاند يكشف وجهته المقبلة في الصيف

منذ 41 دقيقة

وصية بشأن "السيسي".. 7 رسائل بارزة عن كمال الجنزوري

منذ ساعة و 9 دقيقة

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 15 ساعة

ساسي يفاجئ الزمالك بطلب جديد

منذ 38 دقيقة

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا الصينية

منذ ساعة و 17 دقيقة

بيان عاجل من وزارة الهجرة بشأن العالقين بالسعودية

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 22 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

منذ ساعة و 15 دقيقة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المريخ وسط مفاجأت بالجملة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. وفاة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق

منذ ساعتين و 54 دقيقة

رسائل عاجلة من دول الخليج لمصر.. آخر مستجدات أزمة سد النهضة

منذ ساعة و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

"شكري" يلتقي اليوم المفوض الأوروبي للزراعة والتنمية الريفي

سامح شكري يعقد جلسة مباحثات مع نظيره القبرصي (صور)

دبلوماسي سابق: القمة الثلاثية تناقش ملفات القضايا الإقليمية في المنطقة (فيديو)

شكرى: بحثنا التعاون مع الأردن والعراق بمختلف المجالات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:08 ص

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

تصريح عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا الصينية

12:57 م

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

11:53 م

وصية بشأن "السيسي".. 7 رسائل بارزة عن كمال الجنزوري

01:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان