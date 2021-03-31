رأس غارب تستمر في تسكين الأهالي بالمساكن البديلة للعشوائيات (صور)



واضاف "حامد " بأنه تم اليوم نقل وتسكين عدد (1) مالكما قبل 2006 وتسليمه بلوك بمنطقة حى الروضه وعدد (1) مالك مابعد 2006 واعاده التسكين بوحدة سكنية.



وبلغ إجمالي المستلمين من ملاك ما قبل 2006 لبلوك بمنطقة بديل العشوائيات (92) مالكا.

وبلغ إجمالي المستلمين من ملاك ما بعد 2006 لوحدة سكنية ( 23) مالكا. واضاف "حامد " بأنه تم اليوم نقل وتسكين عدد (1) مالكما قبل 2006 وتسليمه بلوك بمنطقة حى الروضه وعدد (1) مالك مابعد 2006 واعاده التسكين بوحدة سكنية.وبلغ إجمالي المستلمين من ملاك ما قبل 2006 لبلوك بمنطقة بديل العشوائيات (92) مالكا.

تستمر مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، في تنفيذ خطة القضاء على العشوائيات والمناطق داهمة الخطوره وتوفير مساكن بديلة آمنة وحياة كريمة للمواطنين.ومن جانبه أكد اللواء حامد أحمد حامد رئيس مدينة رأس غارب، أنه تم نقل وتسكين عدد (1) مالكا قبل 2006 واعاده التسكين ببلوك بمنطقة حي الروضة وعدد (1) مالك مابعد 2006 واعاده التسكين بوحده سكنية وازالة المنازل خاصتهم بالمنطقة داهمة الخطورة.وقام اللواء حامد احمد حامد رئيس مدينة راس غارب، بتفقد منطقة العشوائيات داهمة الخطوره لاستكمال اعمال نقل وتسكين المستحقين لبلوك بحى الروضه والوحدات السكنية.وأعلن اللواء حامد بأنه جار إستمرار اعمال نقل وتسكين الملاك بمنطقة الخطوره الداهمه ( عشش البلد ) وإعادة تسكينهم ببلوك بمنطقة (حى الروضة) أو وحدة سكنية