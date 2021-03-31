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الصور الأولى لتجهيزات "الصحفيين" لانتخابات التجديد النصفي بنادي المعلمين

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:56 م
جانل من التجهيزات
جانل من التجهيزات
ميسون أبو الحسن
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بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، في تجهيز نادي المعلمين بالجيزة، لعقد الجمعية العمومية والانتخابات، يوم الجمعة المقبلة 2 أبريل.


وبدأت اللجنة في تجهيز المكان لاستقبال الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، ووضع 32 لجنة للتصويت، مع مراعاة التباعد الاجتماعي، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.


ومن المقرر أن يبدأ المرشحون غدًا الخميس، في وضع دعاياهم ولافتاتهم داخل مقر النادي، استعدادًا لعقد الانتخابات.

 

وكان قد صرح محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، بأن كل الأمور على ما يرام لاستقبال الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بنادي المعلمين يوم الجمعة، لإجراء انتخابات التجديد النصفي، وأن النقابة تقدم كل إمكاناتها لتخرج الجمعية العمومية بما يليق بالصحفيين ومكانتهم.

ووجه "شبانة" الشكر لخلف الزناتي نقيب المعلمين وأعضاء مجلسه، على استضافة الجمعية العمومية بعد نقلها من مبنى نقابة الصحفيين، كإجراء احترازي بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن هذا موقف تاريخي لنقابة المعلمين.


وناشد "شبانة" في بيان سابق له، أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بالحفاظ على أنفسهم، واتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن النقابة ستوفر أقنعة الوجه، والكحول، ولجان طبية، وكل شيئ، ولكن على الزملاء أنفسهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، والتباعد، وترك المكان فور التصويت حفاظًا على أنفسهم وذويهم.


وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الصور الأولى لتجهيزات "الصحفيين" لانتخابات التجديد النصفي بنادي المعلمين
الصور الأولى لتجهيزات "الصحفيين" لانتخابات التجديد النصفي بنادي المعلمين
الصور الأولى لتجهيزات "الصحفيين" لانتخابات التجديد النصفي بنادي المعلمين
الصور الأولى لتجهيزات "الصحفيين" لانتخابات التجديد النصفي بنادي المعلمين
الصور الأولى لتجهيزات "الصحفيين" لانتخابات التجديد النصفي بنادي المعلمين
الصور الأولى لتجهيزات "الصحفيين" لانتخابات التجديد النصفي بنادي المعلمين
الصور الأولى لتجهيزات "الصحفيين" لانتخابات التجديد النصفي بنادي المعلمين
الصور الأولى لتجهيزات "الصحفيين" لانتخابات التجديد النصفي بنادي المعلمين
الصور الأولى لتجهيزات "الصحفيين" لانتخابات التجديد النصفي بنادي المعلمين
الصور الأولى لتجهيزات "الصحفيين" لانتخابات التجديد النصفي بنادي المعلمين
الصور الأولى لتجهيزات "الصحفيين" لانتخابات التجديد النصفي بنادي المعلمين
الصور الأولى لتجهيزات "الصحفيين" لانتخابات التجديد النصفي بنادي المعلمين
الصور الأولى لتجهيزات "الصحفيين" لانتخابات التجديد النصفي بنادي المعلمين
الصور الأولى لتجهيزات "الصحفيين" لانتخابات التجديد النصفي بنادي المعلمين

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نقابة الصحفيين انتخابات نقابة الصحفيين الفجر التجديد النصفي للصحفيين

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