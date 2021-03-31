تونس: بوادر موجة ثالثة من انتشار فيروس كورونا بدأت تلوح في البلاد

أشار مدير عام الصحة التونسي، إلى بوادر موجة ثالثة من انتشار فيروس كورونا بدأت تلوح في تونس، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، إصابة أكثر من 100 شخص بسلالة فيروس كورونا البريطانية المتحورة.

وكانت وزارة الصحة التونسية، أعلنت عن تلقي أكثر من 53 ألف شخص اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد منذ بدء حملة التطعيم يوم 13 من الشهر الجاري.

وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة بلغ عدد من تلقوا اللقاح 53089 شخصا حتى أمس الاثنين من بين 61800 لقاح متوفر.