أسرع طريقة لفك اللحوم المجمدة وتذويبها

هناك مشكلة تواجهها الكثير من السيدات وهي تذويب اللحوم وتفكيكها تحديداً دون التسبب بتلوثها، ووفقا لما نشره موقع Femme Actuelle الفرنسي، سنقدم لك الطريقة الأفضل لتذويب اللحوم المجمّدة، من دون أن تفسد أو تتلوث.





ففي حال كنتِ ترغبين في تفكيك اللحوم بسرعة عليك أولاً أن تخرجي اللحوم من الفريزر دون نزع ورق النايلون الذي يغلفه مباشرة. وبعد ذلك، يجب وضع اللحوم في وعاء يحتوي ماءً بارداً مع ترك التغليف النايلون على اللحم.





ملحوظة

والماء قادر على إيصال الحرارة بسرعة أكبر، ما يساعد على تفكك اللحم المجمد سريعاً دون مشاكل، ولكن علينا الحذر جيداً في هذه الطريقة، فيجب القيام بطهو اللحم مباشرة بعد ذوبان الجليد عنه وتفككه. وذلك حتى لا يتلوث أو يفسد جراء إزالة الثلج عنه، فيصبح خطراً على صحتنا وصحة عائلتنا.