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سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل السفر للجزائر

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:26 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سلبية المسحة التي خضع لها الفريق للكشف عن فيروس كورونا، استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر الجزائري.

ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر، في المباراة المقرر إقامتها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى الجزائر مساء غد الخميس، عقب المران الختامي المقرر إقامته على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

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