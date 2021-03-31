عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

اصدار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزارء، عدة قرارات مهمة، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أبرزها



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات رئيس الوزارء خلال الاجتماع الأسبوعي:



5 جنيها حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين:



وافق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على مشروع إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيها شهريًاً، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.



علاوة خاصة 13% من الأجر الأساسي بداية من يوليو:



كما جرى وافق مجلس الوزراء على إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءًاَ من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، اتساقًا مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضًا.



زيادة الحافز الإضافي بداية من شهر يوليو:



كما أعلن "مدبولي" الموافقة على زيادة الحافز الإضافي شهريًا، بدءًا من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهاُ للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهاُ للدرجة المالية الثانية، و325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام كبير، و375 جنيهًا للدرجة العالية، و400 جنيهًا للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك عملًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20212022، سعيًا نحو تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري.



تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات:



كمًا أعلن مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.



إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:



أصدر الدكتور مصطفي مدبولي الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والتي تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وفئات الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



بروتوكول تعاون بين مصر وتنزانيا في المجالات الرياضية



كما أصدر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ، على طلب وزارة الشباب والرياضة، طبقًا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع نظيرتها التنزانية، بشأن التعاقد مع شركة أى فريندس سبورت لتتولى الشركة إنشاء وإدارة وتشغيل مراكز شبابية رياضية في الدول الأفريقية بداية بدولة تنزانيا على نفقتها، في إطار تدعيم العلاقات بين مصر وبلدان القارة الأفريقية في المجال الرياضي.



الحكومة تضع عددا من المعايير لتنظيم حضانات الأطفال غير المرخصة بالجمهورية



أعلن مجلس الوزراء عن رقم 3271 لسنة 2020 لتنظيم حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار إعداد خطة لتنظيم عمل هذه الحضانات، وتقنين أوضاعها بمنح تراخيص مؤقتة لها، وذلك سعيًا إلى تحقيق مصلحة الأطفال.



الموافقة علي إجراءات خاصة بتطبيق نظام الزراعات:



ووافق ايضا مجلس الوزراء الإجراءات الخاصة بتطبيق نظام الزراعات التعاقدية على محصولي فول الصويا، وعباد الشمس، وتحديد آلية واضحة بالخطوات التنفيذية اللازمة في هذا الشأن، حيث تم تحديد أماكن التعاقد على المحاصيل، لتكون محافظات المنيا، وسوهاج، وبني سويف، وأسيوط، والدقهلية، والغربية، لمحصول فول الصويا، ومحافظات الفيوم، والوادي الجديد، والجيزة، والأراضي الجديدة بمناطق الفرافرة، وتوشكى، وشرق العوينات، لمحصول عباد الشمس.



تحديد آليات واشتراطات التعاقد بين مختلف الأطراف منظومة الزراعية:



وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي، أنه تم الاتفاق على أن تتولى الإدارة المركزية لانتاج التقاوي مهمة توفير التقاوى للمزارعين لكل من محصولي فول الصويا وعباد الشمس، كما تم تحديد آليات وضوابط التنفيذ واشتراطات التعاقد بين مختلف الأطراف لهذه المنظومة، وتكون المساحة المستهدفة 250 ألف فدان من فول الصويا، و100 ألف فدان من عباد الشمس، ويكون سعر توريد طن فول الصويا 8 آلاف جنيه، وسعر توريد طن عباد الشمس 8500 جنيه، وهيئة السلع التموينية سوف تتحمل تكلفة النقل من الأرض للمصنع.



تحديد سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2021:



وكشف الدكتور مصطفي مدبولي، عن الموافقة على تحديد سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطًا، بزيادة 25 جنيهًا عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطًا.



تعديل مسمى كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية في جامعة المستقبل:



وأصدر مجلس الوزراء ايضا قرارًا بالموافقة على تعديل مسمى كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية في جامعة المستقبل، لتكون "كلية الصيدلة"، وذلك بما يتناسب مع المعايير الدولية ذات الصلة، من أجل تمكين الجامعات المصرية من إحراز تقدم أكبر في التصنيفات العالمية.

