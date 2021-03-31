الكشف عن الموعد النهائي لعودة علي معلول من الإصابة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا.





وكان علي معلول ظهير أيسر المارد الأحمر قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية أثناء مشاركته في مونديال الأندية بقطر أمام بايرن ميونيخ.





وحسب الجهاز الطبي للأهلي، فإن معلول لن يعود للملاعب قبل مباراة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا والمحدد لها التاسع من أبريل المقبل، حيث من الممكن أن يشارك في جزء من مباراة النصر في كأس مصر يوم 14 فبرايل القادم.





ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها الثالث من أبريل المقبل في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



