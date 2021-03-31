تعرف على هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة المقبلة

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة من المسابقة.





وتلعب يوم السبت الموافق ٣ أبريل المقبل مباريات الجولة الثلاثين من منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:





1- محمد صلاح 17 هدف

2 – هاري كين 17 هدف

3- برونو فرنانديز 16 هدف

4- دومينيك كالفيرت ليوين 14 هدف

5- باتريك بامفورد 14 هدف

6- سون هيونج مين 13 هدف

7- جيمي فاردي 12 هدف

8 – إلكاي جوندوجان 12 أهداف

9-الكسندر لاكازيت 11 أهداف

10- كاليوم ويلسون 10 أهداف



