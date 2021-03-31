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تعرف على هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة المقبلة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة من المسابقة.

وتلعب يوم السبت الموافق ٣ أبريل المقبل مباريات الجولة الثلاثين من منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- محمد صلاح 17 هدف
2 – هاري كين 17 هدف
3- برونو فرنانديز 16 هدف
4- دومينيك كالفيرت ليوين 14 هدف
5- باتريك بامفورد 14 هدف
6- سون هيونج مين 13 هدف
7- جيمي فاردي 12 هدف
8 – إلكاي جوندوجان 12 أهداف
9-الكسندر لاكازيت 11 أهداف
10- كاليوم ويلسون 10 أهداف

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