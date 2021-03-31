القوى العاملة توفر 6343 فرصة عمل برواتب 4500 جنيه

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 6343 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 4500 جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 65 شركة ومصنع قطاع خاص فى 14 محافظة لشغلها خلال شهر أبريل 2021 .









وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية، اليوم ، إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة ، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.









وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 14 محافظة هي : القاهرة ، والشرقية، والقليوبية ، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والجيزة ، وأسوان ، والبحيرة ، ودمياط ، والمنوفية وشمال سيناء ، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من مارس 2021 في النشرة السابقة وعددها 2310 فرصة عمل .









ولفت سعفان إلي أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة 2100 فرد أمن براتب 2400 جنيه ، و 80 خدمة عملاء منها 30 فرصة للطلبة بحوافز مجزية ، 3 محاسبين خزينة براتب 3500 جنيه، و 10 عضو فريق ، و12 سائق درجة أولى ، و 50 مندوب مبيعات ، و 50 فنى صيانة برواتب 3000 جنيه ، و5 ممثلي خدمة عملاء ، و15 عامل تعبئة وتغليف ، و 5 عمال نظافة ، و 4 موظفات شؤون إدارية ، و 120 عامل إنتاج ، و 20 مراقب مخازن ، و 30 كيميائي براتب 3500 جنيه ، و 40 مساعد فنى طباعة وصناعة ، و 20 فنى صيانة كهرباء ، و 20 فنى صيانة ميكانيكي ، و 40 فنى طباعة روتو ( فليكسو ) ، و 20 عامل مخازن ، ومهندس كهرباء ، ومدير تكاليف وموازنة ، أخصائي إجتماعي ، و فنى كنترول كهرباء ، وفنى نحاس ، كهربائي تركيبات.









وتابع الوزير قائلا : إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل في 500 عامل اورليه ، و500 عامل أوفر ، و40 عامل مكواة وجوده ، و 200 فرد أمن براتب 3100 جنيه و50 فنى لحام ، و50 فنى دوكو سيارات ، و20 فنى خراطة ، و 20 فني برادة ، و 50 فني تشطيبات ، و 500 مراقب جودة ، و 20 مهندس ، و 1500 مشغل براتب 2500 جنيه .





كما تم توفير فرص عمل بالجيزة، تمثلت في 45 محاسب ، و 45 مشرف مبيعات ، و 210 مندوب مبيعات ، و 20 عامل تعبئة ، و 20 فرد أمن .





وفي الدقهلية يوجد مهندس ميكانيكا ، و 2 منسقة ، وأخصائي إئتمان ، و5 عمال خياطة ، و 3 عمال تطريز ، و 30 عامل نظافة ، و 10 مندوب تسويق ، وكاشير ، و5 فرد أمن ، و 5 عمال مخزن ، وعاملين صيدلية ، و عاملين بشركة برمة .





كما تم توفير فرص عمل بالغربية شملت : مهندس صيانة ، وأمين مخزن و5 مندوب مبيعات ، و 100 أخصائي خدمات مالية ، و 2 إداري ، و 12 عامل عادي ، و عاملين خياطة ، و 30 عاملة سنجر وأوفر .





وفي البحيرة يوجد فرص عمل لـ 10 أخصائي تمويل ، و 5 أمين مخزن ، و 10 فنى كهرباء ، و 10 فنى ميكانيكا ، و 10 سائق درجة اولي ، و 10 عامل عادي ، و 20 عامل سنجر واوفر ، و 25 عامل مكواة ، ومشرفة وعاملة نظافة .





وهناك عدد من الوظائف في أسيوط تضمنت : 2 مهندس ميكانيكي ، ودكتور إكلينيكي ، وفنى أعمال كنترول ، و 5 مهندس ، و 5 كيميائي ، و 5 موظف إداري ، و 5 بائع ، و 5 مساعد بائع ، و 200 فرد أمن براتب 3000 جنيه ، ومسئول تمويل ، و 10 أخصائي تمويل ، و 15 وسيط تأمينى ، و 20 اخصائي تسويق ، و 20 سكرتارية ، وبائع أجهزة وعمال عاديين .





وفي المنيا يوجد 614 فرصة عمل متاحة ، منها : 100 مراقب جودة ، و300 عامل حياكة ، و 10 فنى صباغة ، و 10 عاملة نظافة ، و 100 عامل دواجن ، و 50 مندوب مستلزمات طبية ، و 30 عامل إنتاج ، وموظف يجيد الحاسب الآلي ، و 7 فرد أمن ، و 2 موظفة خدمة عملاء ، و 6 شيف بائع ، و 10 أخصائي تمويل ، و 10 منسق ميداني ، و 5 أمين مخزن ، و 5 محاسبين ، و 30 أخصائي خدمات مالية ، و 5 موظف إستقبال ، و 8 إشراف داخلى ، و 8 سيرفيس .





أما المنوفية فقد وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات ومنها : 400 عامل خياطة و تعبئة ، و 75 عامل سنجر واوفر ، و15 عامل عادي ، و15 فنى جودة ، و 30 مندوب مبيعات ، و 50 عامل إنتاج ، و 5 سائقين .





كما تم توفير فرص عمل شملت ، أفراد أمن ، وعمال نظافة ، وصراف مطعم ، ومشرف غرف ، وفني تبريد وتكييف ، ومضيفين ، وعمال خدمات معاونة ، وفني إنتاج وعمال إنتاج بمحافظات القليوبية والسويس ودمياط وشمال سيناء واسوان .