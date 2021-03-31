Advertisements

الحكومة: 725 جنيها سعر توريد إردب القمح المحلى لموسم 2021

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلن مجلس الوزارء عن الموافقة على تحديد سعر توريد إردب القمح المحلي لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطًا، بزيادة 25 جنيهًا عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و705 جنيهات للإردب درجة نظافة 22.5 قيراطًا.

اتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات تتعلق بتوفير السلع الإستراتيجية، وتخفيض الفجوة الغذائية، وتقليل فاتورة الاستيراد، حيث تمت الموافقة على الإجراءات الخاصة بتطبيق نظام الزراعات التعاقدية على محصولي فول الصويا، وعباد الشمس، وتحديد آلية واضحة بالخطوات التنفيذية اللازمة في هذا الشأن، حيث تم تحديد أماكن التعاقد على المحاصيل، لتكون محافظات المنيا، وسوهاج، وبني سويف، وأسيوط، والدقهلية، والغربية، لمحصول فول الصويا، ومحافظات الفيوم، والوادي الجديد، والجيزة، والأراضي الجديدة بمناطق الفرافرة، وتوشكى، وشرق العوينات، لمحصول عباد الشمس، كما تم الاتفاق على أن تتولى الإدارة المركزية لانتاج التقاوي مهمة توفير التقاوى للمزارعين لكل من محصولي فول الصويا وعباد الشمس، كما تم تحديد آليات وضوابط التنفيذ واشتراطات التعاقد بين مختلف الأطراف لهذه المنظومة، وتكون المساحة المستهدفة 250 ألف فدان من فول الصويا، و100 ألف فدان من عباد الشمس، ويكون سعر توريد طن فول الصويا 8 آلاف جنيه، وسعر توريد طن عباد الشمس 8500 جنيه، وهيئة السلع التموينية سوف تتحمل تكلفة النقل من الأرض للمصنع.


ووافق مجلس الوزراء على تعديل مسمى كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية في جامعة المستقبل، لتكون "كلية الصيدلة"، وذلك بما يتناسب مع المعايير الدولية ذات الصلة، من أجل تمكين الجامعات المصرية من إحراز تقدم أكبر في التصنيفات العالمية.

أخبار تهمك

بشرى سارة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ 41 دقيقة

ساسي يفاجئ الزمالك بطلب جديد

منذ ساعة و نصف

رسائل عاجلة من دول الخليج لمصر.. آخر مستجدات أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

منذ ساعتين و 11 دقيقة

برشلونة يستهدف ضم صخرة إيطالية

منذ 41 دقيقة

عاجل.. صلاح يشترط على إدارة ليفربول من أجل البقاء

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. هالاند يكشف وجهته المقبلة في الصيف

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

منذ 42 دقيقة

وصية بشأن "السيسي".. 7 رسائل بارزة عن كمال الجنزوري

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا الصينية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 19 ساعة

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 18 ساعة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن الموعد النهائي لعودة علي معلول من الإصابة

منذ 42 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:29 م

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

تصريح عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا الصينية

12:57 م

بشرى سارة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

02:30 م

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان