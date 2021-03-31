بشرى سارة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض





تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بشرى سارة وذلك قبل مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الأرض المقرر لها يوم العاشر من شهر أبريل القادم.





ويتعلق الأمر بعودة قريبة لإثنين من نجوم البلوجرانا الإسباني جيرارد بيكيه والذي شارك اليوم الأربعاء في المران الجماعي ويستعد إلى جانب زميله في الفريق ومواطنه سيرجي روبيرتو لدعم كتيبة كومان خلال المباريات القادمة.





ومن المُنتظر أن يحصل سيرجي روبيرتو على اإذن الطبي والضوء الأخضر من أجل العودة للملاعب قبل المواجهة المرتقبة التي ينتظرها فريقه يوم الأثنين القادم أمام بلد الوليد على ملعب الكامب نو.





في الوقت الذي من المحتمل فيه ألا يلحق بيكيه بمباراة بلد الوليد لكنه سيكون جاهز على الأرجح لخوض كلاسيكو الأرض ضد الريال بعد التعافي من إلتواء على مستوى الكاحل.