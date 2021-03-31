شركة فايزر تعلن أن لقاح فيروس كورونا فعال بالنسبة 100% للأطفال

أعلنت شركة فايزر، اليوم الأربعاء، أن لقاح فيروس كورونا فعال بالنسبة 100% للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة فايزر أنها تتوقع بأن تصل قيمة مبيعات لقاحها المضاد لكوفيد الذي طوّرته بالاشتراك مع بيونتيك إلى 15 مليار دولار في 2021 على ان ترتفع أكثر إذا وقّعت مزيدا من العقود لاستخدامه.

وجاءت التوقعات في وقت أعلنت الشركة عن أرباح الفصل الرابع والعام بأكمله فيما نشرت توقعات 2021.

وتوقعت فايزر مبيعات للعام 2021 بأكمله تراوح قيمتها بين 44,4 و46,4 مليار دولار، تضاف إليها مبيعات لقاح كوفيد-19.



