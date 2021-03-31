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عضو بمجلس "الصحفيين": أرفض الحشد لقائمة محددة من المرشحين بالانتخابات

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:40 م
محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين
محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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أعلن محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، رفضه لما وصفه بـ"بعض الممارسات الخطيرة"، خلال الانتخابات، بعد تلقيه شكاوى من بعض أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بالحشد لقائمة محددة بعينها.


وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بعد تواتر أنباء عن قيام عدد من إدارات الصحف بالحشد لقائمة محددة للمرشحين لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، وذلك بحجة بررتها هذه الإدارات للزملاء بأنها تعليمات صدرت عن "ضباط بجهاز الأمن الوطني"، وبعد أن تلقيت أكثر من شكوى شفاهية من زملاء أعلنوا تضررهم من هذه الضغوط التي تُمارس عليهم".

وأضاف: "بعد أن تفهمت تمامًا منطق الزملاء الشاكين، بعدم تقدمهم بشكاوى رسمية إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، خوفًا من تعرضهم للبطش، وهو الأمر الذي عجزت أمامه عن التعامل مع هذه الشكاوى الشفاهية بشكل رسمي، بصفتي عضوًا باللجنة المشرفة على الانتخابات".

 

وتابع: "بناءً على ذلك أعلن رفضي التام لمثل هذه الممارسات الخطيرة وغير المسؤولة، التي تأتي في ظل ظرف خطير تمر به بلادنا، ويعلم أي شخص عاقل مخلص لتراب هذا الوطن، أنه وقت لا مجال فيه إلا للاصطفاف دفاعًا عن أمن مصر القومي، المتمثل في الحفاظ على أمننا المائي".

وثمّن "كامل" موقف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، التي رفضت هذه الممارسات، مؤكدًا ثقته في أنها لن تتأثر بها، وستنتصر لضميرها المهني، الذي سيكون هو الشاهد الوحيد بعد الله على اختياراتهم السرية أمام صناديق الاقتراع لستة أعضاء، يمثلون نصف المجلس خلال عملية التصويت.


وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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