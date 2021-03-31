برشلونة يستهدف ضم صخرة إيطالية





أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بأن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة يسعى للحصول على أحد نجوم ميلان الإيطالي.





وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " أن البلورجانا يسعون إلى الحصول على خدمات قلب الدفاع الإيطالي أليسيو رومانيولي قائد ميلان خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وينتهي عقد رومانيولي بنهاية الموسم القادم وسط تكهنات تفيد برغبته في الرحيل عن صفوف الروسونيري لصالح المدافع الإنجليزي فيكايو توموري.





ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي يرتبط فيها إسم اللاعب بالإنضمام إلى العملاق الكتالوني خاصةً أن بداية الموسم الماضي تكرر الأمر عقب إصابة الفرنسي صامويل أومتيتي.